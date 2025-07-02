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02 июля 2025 в 23:18

Российским военным передали несколько тысяч дронов-камикадзе «Икар»

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Московские разработчики передали Вооруженным силам России несколько десятков тысяч дронов-камикадзе «Икар», сообщила пресс-служба Народного фронта. Представитель компании-производителя рассказал, что «Икар» является флагманом линейки дронов и оснащен десятидюймовой рамой.

Особенностью дрона является возможность установки сменных видеопередатчиков и радиоприемников без пайки, ленточного сброса, удобных креплений для боевой части, а также поворотных камер с переключением между сумеречной камерой и тепловизором. В Народном фронте уточнили, что уже передано несколько десятков тысяч таких аппаратов. Производитель намерен увеличить объемы поставок до сотен тысяч в ближайшем будущем.

Ранее Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что новый российский беспилотник «Черника» может поражать подземные командные пункты и склады боеприпасов ВСУ. По его словам, этот дрон, разработанный отечественной оборонной промышленностью, успешно прошел испытания в зоне специальной военной операции.

До этого сообщалось, что российская подлодка серии «Палтус» держит страны НАТО в страхе в течение десятилетий. На вооружении субмарины стоит крылатая ракета «Калибр», что делает ее опасной для Североатлантического альянса.

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