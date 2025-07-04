Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 14:24

«Ближе к народу»: в ГД высказались об идее Трампа провести бои в Белом доме

Депутат Журова назвала пиар-стратегией идею Трампа провести бои в Белом доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идея президента США Дональда Трампа организовать бои Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Белом доме может быть частью его пиар-стратегии, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, такой шаг может символизировать открытость власти, хотя и вызывает споры из-за статуса места.

Почему Трамп хочет организовать бои в Белом доме? Вопрос намекает на поединки, которые происходят на политической арене. Может быть, это намек на то, что мы ведем жесткую игру друг с другом на политическом поле. Если Трамп подтягивает идеологическую составляющую, то как раз демонстрирует, что политические бои более бесчестные, чем бои без правил. Каждый видит демократию по-своему. Трамп считает, что таким образом он ближе к народу. Каждый политик формирует свои пиар-стратегии так, как ему хочется. У кого-то Белый дом — место неприкасаемое, где нельзя делать такие шоу. Кто-то считает, наоборот, что для открытости власти это как раз и нужно, — пояснила Журова.

Она провела параллель с мероприятиями на Красной площади. Депутат отметила, что на ней проходят не только парады, но и хоккейные матчи, концерты и зимой даже организован каток. По ее словам, подобные инициативы помогают сделать власть ближе к людям.

Можно использовать такие места, как Белый дом или Красную площадь, для приближения власти к народу. Мы же тоже на Красной площади проводим хоккейные матчи и различные красивые мероприятия. А Красная площадь, наверное, не сильно предназначена для этого. Парад — да. Почему бы еще не проводить какие-то мероприятия и концерты? У нас же есть каток на Красной площади. Это тоже популяризация спорта и культуры, — резюмировала Журова.

Ранее Трамп заявил, что на территории Белого дома состоится поединок UFC. При этом он не уточнил, кто именно будет драться и когда. По его словам, речь идет о поединке за звание чемпиона. Он отметил, что на мероприятии ожидается присутствие 20–25 тысяч зрителей.

Дональд Трамп
США
UFC
Белый дом
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Политолог сравнил Трампа с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.