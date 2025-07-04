«Ближе к народу»: в ГД высказались об идее Трампа провести бои в Белом доме

Идея президента США Дональда Трампа организовать бои Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Белом доме может быть частью его пиар-стратегии, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, такой шаг может символизировать открытость власти, хотя и вызывает споры из-за статуса места.

Почему Трамп хочет организовать бои в Белом доме? Вопрос намекает на поединки, которые происходят на политической арене. Может быть, это намек на то, что мы ведем жесткую игру друг с другом на политическом поле. Если Трамп подтягивает идеологическую составляющую, то как раз демонстрирует, что политические бои более бесчестные, чем бои без правил. Каждый видит демократию по-своему. Трамп считает, что таким образом он ближе к народу. Каждый политик формирует свои пиар-стратегии так, как ему хочется. У кого-то Белый дом — место неприкасаемое, где нельзя делать такие шоу. Кто-то считает, наоборот, что для открытости власти это как раз и нужно, — пояснила Журова.

Она провела параллель с мероприятиями на Красной площади. Депутат отметила, что на ней проходят не только парады, но и хоккейные матчи, концерты и зимой даже организован каток. По ее словам, подобные инициативы помогают сделать власть ближе к людям.

Можно использовать такие места, как Белый дом или Красную площадь, для приближения власти к народу. Мы же тоже на Красной площади проводим хоккейные матчи и различные красивые мероприятия. А Красная площадь, наверное, не сильно предназначена для этого. Парад — да. Почему бы еще не проводить какие-то мероприятия и концерты? У нас же есть каток на Красной площади. Это тоже популяризация спорта и культуры, — резюмировала Журова.

Ранее Трамп заявил, что на территории Белого дома состоится поединок UFC. При этом он не уточнил, кто именно будет драться и когда. По его словам, речь идет о поединке за звание чемпиона. Он отметил, что на мероприятии ожидается присутствие 20–25 тысяч зрителей.