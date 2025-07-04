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04 июля 2025 в 14:24

Четверо мирных жителей погибли при ударе ВСУ по Донецку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека погибли на западе Донецка в результате удара Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Отмечается, что еще минимум четверо ранены.

Украинские военные атаковали Петровский район города. Предположительно, под обстрел попал автомобиль с людьми. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в ряде населенных пунктов и районов республики звучат сирены из-за угрозы атаки БПЛА. Он подчеркнул, что это не учебная тревога. По его словам, сирены сработали не только в Ижевске, но и в других городах.

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины затронула Азов, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области. В результате ударов погибла пенсионерка.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что житель села Алешковичи Суземского района погиб в результате атаки FPV-дронов по движущемуся автомобилю. По его словам, еще одна женщина получила ранения — ее госпитализировали. Глава региона пообещал оказать всевозможную помощь семье жертвы.

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