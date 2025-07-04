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04 июля 2025 в 10:30

«Не учебная тревога»: глава Удмуртии предупредил население об угрозе

Глава Удмуртии Бречалов: в республике звучат сирены из-за опасности атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ряде населенных пунктов и районов Удмуртии звучат сирены из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Александр Бречалов. Он подчеркнул, что это не учебная тревога. По его словам, сирены сработали не только в Ижевске, но и в других городах. Глава республики призвал население не паниковать, так как власти находятся в полной готовности.

Это не учебная тревога, опасность существует. Все руководители социальных объектов, предприятий знают, что делать, — отметил Бречалов.

До этого стало известно, что в Ижевске сбили украинский БПЛА. По словам инсайдеров, Вооруженные силы Украины могли атаковать город дроном «Чаклун». Уточнялось, что с утра в Ижевске звучат сирены. Местный аэропорт временно закрыт, а находившихся там людей эвакуируют.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что житель села Алешковичи Суземского района погиб в результате атаки FPV-дронов по движущемуся автомобилю. По его словам, еще одна женщина получила ранения — ее госпитализировали.

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