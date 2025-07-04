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Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 10:05

ВСУ атаковали Ижевск дроном «Чаклун»

БПЛА «Чаклун» БПЛА «Чаклун» Фото: Социальные сети

Украинский БПЛА сбит в Ижевске, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, Вооруженные силы Украины атаковали город дроном «Чаклун». В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В материале сказано, что с утра в Ижевске звучат сирены. Местный аэропорт временно закрыт. Людей эвакуируют из воздушной гавани. В связи с этим в Удмуртии введен усиленный режим безопасности.

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины также затронула Азов, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области. В результате ударов погибла пенсионерка.

По данным Министерства обороны РФ, средства ПВО за ночь сбили 48 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 26. Также беспилотники были уничтожены в Курской, Белгородской, Орловской и Липецкой областях.

Ранее стало известно, что рекордные 539 дронов-камикадзе «Герань-2» атаковали цели на территории Украины в ночь на 4 июля. Уточнялось, что основным направлением удара стал Киев. В российском Минобороны эту информацию также не комментировало.

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