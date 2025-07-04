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04 июля 2025 в 14:39

Путин поручил усилить борьбу с наркотиками

Путин обсудил с Совбезом России борьбу с оборотом наркотиков

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании предложил членам Совета безопасности РФ проанализировать и предпринять дополнительные шаги в сфере оборота наркотиков. Он назвал это направление работы одним из самых важных, передает пресс-служба Кремля.

Давайте проанализируем, как идет сегодня эта работа и что нужно было бы сделать дополнительно — на основе анализа того, что происходит в этой сфере и что сделано в рамках реализации стратегии, — подчеркнул президент.

Глава государства напомнил членам Совбеза России, что сейчас в стране разработана и действует стратегия по борьбе с наркотической угрозой до 2030 года. Он предложил изучить ее внимательнее для дальнейшего усовершенствования.

Ранее Путин назвал сохранение идентичности важнейшим условием существования России. Он призвал не забывать о национальных ценностях при формировании успешного технологического настоящего и будущего.

Также российский лидер рассказал, что мода на большую семью может стать одним из современных трендов в стране. Президент призвал приложить к этому все усилия.

Владимир Путин
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