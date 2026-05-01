Бутягин раскрыл одну деталь о польской тюрьме после своего освобождения Бутягин признался, что был лишен любимых фруктов в польской тюрьме

Российский археолог Александр Бутягин, освобожденный из польского заключения и прибывший в Санкт-Петербург, признался журналистам, что в тюремном рационе ему сильнее всего недоставало апельсинов и мандаринов. По словам ученого, он очень любит цитрусовые, но в тюрьме их невозможно было приобрести или достать, передает РИА Новости.

Я вообще ем довольно много апельсинов и мандаринов, очень их люблю. А в тюрьме по какой-то причине их нельзя было купить и достать никаким образом. Поэтому я был лишен апельсинов, — сказал он.

Ранее ученый назвал украинское уголовное преследование явлением без прецедентов в мировой практике. Как сообщил исследователь, сразу после возвращения на родину он планирует подготовку новых экспедиций, в частности, в Керчь.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что возвращение на родину российского археолога после освобождения из польского заключения стало победой справедливости и разума. По словам депутата, этого удалось добиться благодаря профессионализму дипломатов, сотрудников спецслужб и других ответственных структур.