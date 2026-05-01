01 мая 2026 в 09:53

Адвокат раскрыла, можно ли размещать георгиевскую ленту на товарах

Адвокат Малиновская: георгиевскую ленту нельзя размещать на коммерческих товарах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Георгиевскую ленту, являющуюся символом воинской славы России, запрещено применять в коммерции и размещать на товарах широкого потребления, сообщила ТАСС адвокат Наталья Малиновская. По словам юриста, гражданам и общественным организациям закон разрешает использовать этот символ без четкого определения допустимых форм.

Недопустимо использовать георгиевскую ленту в коммерческих целях, размещая ее изображение на товарах массового потребления. Подобным товарным знакам отказывают в регистрации, — сказала она.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что в 2026 году акция «Георгиевская лента» пройдет в десятках государств по всему миру. По словам дипломата, среди стран-участниц — Болгария, Индия и Катар. Захарова подчеркнула, что мероприятие состоится даже в государствах с недружественными России правительствами.

Кроме того, она отметила, что акция «Георгиевская лента» воздействует на недружественные страны подобно святой воде — они начинают «шипеть». Дипломат подчеркнула, что некоторые государства агрессивно реагируют на безобидный символ Победы.

