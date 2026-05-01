Раскрыта новая информация об очистке залитого мазутом побережья Туапсе В Туапсе собрали более 13 тыс. кубометров мазута

В Туапсе после пожара на НПЗ, возникшего после атаки ВСУ, собрали более 13 тыс. кубометров мазута, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. В гостиницах после эвакуации продолжают находиться 85 человек.

Сбор нефтепродуктов ведется на трех участках в Туапсе. Всего собрано и вывезено на трех участках работ 13 333 кубометра мазута, каменномазутной и водомазутной смеси, — отметил Бойко.

Ранее сотрудники подразделений «Кубань-СПАС» приступили к ликвидации локальных выбросов нефтепродуктов на пяти участках береговой линии Туапсинского округа, сообщил оперштаб Кубани. Загрязнения обнаружены в районах сел Ольгинка и Небуг, а также поселков Южный, Тюменский и Новомихайловский. Выбросы стали прямым последствием попадания топлива в море после масштабных пожаров на местном морском терминале и НПЗ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.