01 мая 2026 в 10:16

Путин присвоил звание Героя Труда актрисе Нееловой

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Героя Труда актрисе театра «Современник» Марине Нееловой. Высокая награда присуждена артистке за многолетнюю творческую деятельность и выдающийся вклад в развитие отечественной культуры.

За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Нееловой Марине Мстиславовне, — было отмечено в официальном тексте указа.

Ранее Путин наградил актера и художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Артист был удостоен престижной награды за вклад в развитие культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Помимо Меньшикова наград удостоены еще несколько человек.

До этого российский лидер наградил художника Никаса Сафронова орденом Александра Невского. Награда была вручена за значимый вклад в развитие национальной культуры и искусства, а также за многолетнюю активную творческую деятельность.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

