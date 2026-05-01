Путин присвоил звание Героя Труда актрисе Нееловой

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Героя Труда актрисе театра «Современник» Марине Нееловой. Высокая награда присуждена артистке за многолетнюю творческую деятельность и выдающийся вклад в развитие отечественной культуры.

За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Нееловой Марине Мстиславовне, — было отмечено в официальном тексте указа.

Ранее Путин наградил актера и художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Артист был удостоен престижной награды за вклад в развитие культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Помимо Меньшикова наград удостоены еще несколько человек.

До этого российский лидер наградил художника Никаса Сафронова орденом Александра Невского. Награда была вручена за значимый вклад в развитие национальной культуры и искусства, а также за многолетнюю активную творческую деятельность.