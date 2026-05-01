Архимандрита Симеона не пустили в Германию

Доцент Московской духовной академии архимандрит Симеон (Томачинский) получил отказ в выдаче немецкой шенгенской визы. В своем Telegram-канале отец Симеон сообщил, что планировал принять участие в Съезде православной молодежи Германии в Кельне, но в консульстве сочли его визит нежелательным, а РПЦ назвали «враждебной организацией».

Причиной отказа стала формулировка об «угрозе общественному порядку или внутренней безопасности». При попытке уточнить детали сотрудник представительства прямо заявил, что священник принадлежит к «враждебной организации». Архимандрит Симеон расценил произошедшее как акт открытой дискриминации и напомнил, что подобные съезды проводятся много лет и в них всегда беспрепятственно участвовало духовенство из России.

Отказ в визе для участия в чисто религиозных мероприятиях мне трудно приписать каким-то своим заслугам. Хотя это, безусловно, в некотором роде признание. Но больше это похоже на открытую дискриминацию Русской православной церкви, — резюмировал архимандрит.

