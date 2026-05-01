Президент Украины Владимир Зеленский позволяет себе грубые высказывания в адрес других государств и их руководителей, поскольку ощущает свою востребованность и ему нечего терять, заявил ТАСС ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак. По словам эксперта, пока Европа готова содержать Зеленского, а США не реагируют на его выходки, он будет продолжать в том же духе.

Он позволяет себе хамить и [президенту США Дональду] Трампу даже, другим деятелям просто потому, что он чувствует, что в нем-то есть потребность, ему терять тоже особо нечего. Если он не президент, то он вообще никто и нигде, и судьба его становится крайне туманной, — сказал он.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что публикация свежих «пленок Миндича» и деятельность Национального антикоррупционного бюро, направленная на дискредитацию окружения Зеленского, имеют своей целью вынудить его уйти в отставку. По словам Азарова, ничего экстраординарного не происходит, однако это часть системной кампании.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украина не может произвести самостоятельно ни одного вида вооружения. Так он отреагировал на заявление Зеленского о начале экспорта украинского оружия на международные рынки.