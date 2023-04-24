Правительство предложило повысить НДФЛ для работающих из-за границы Правительство РФ предложило взимать 30% НДФЛ с уехавших за рубеж работников

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат покинувших РФ работников, следует из данных Системы обеспечения законодательной деятельности. Инициатива затронет всех уехавших граждан, которые используют для работы российский сегмент интернета, либо размещенные в стране технические и программно-аппаратные средства.

Согласно поправкам, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики будут взимать с выплат уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13-15%. После утраты налогового резидентства вознаграждение будет облагаться 30% налогом. Нововведения коснутся как работающих официально по трудовому договору, так и фрилансеров.

Таким образом, отечественные компании будут самостоятельно определять, какую ставку НДФЛ применять для каждого работника в соответствии с тем, осуществляет ли он свою деятельность в России или за рубежом.

Ранее президент объединения разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров заявил, что в Россию могут вернуться от трети до половины специалистов IT-отрасли, покинувших её. По его словам, этот процесс может занять от восьми до десяти месяцев.