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04 июля 2025 в 14:18

Лавров рассказал об условиях развязки конфликта на Украине

Лавров: развязка кризиса на Украине должна учитывать интересы РФ по безопасности

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Решение украинского конфликта должно учитывать законные интересы России в сфере безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, политико-дипломатическое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта.

Политико-дипломатическое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта, — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что решение конфликта должно устранять и гарантировать недопущение нарушений прав русскоязычного и русского населения. Лавров также отметил, что выразил благодарность саудовской стороне за «взвешенную и сбалансированную позицию по украинским вопросам» и за искреннее стремление внести свой вклад в мирное урегулирование, в том числе путем предоставления площадки для российско-американских контактов.

Ранее Лавров заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован путем переговоров при устранении его первопричин. По его словам, Москва отдает предпочтение именно дипломатическим методам решения украинского кризиса.

Сергей Лавров
Украина
Россия
конфликты
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