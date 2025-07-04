Лавров рассказал об условиях развязки конфликта на Украине Лавров: развязка кризиса на Украине должна учитывать интересы РФ по безопасности

Решение украинского конфликта должно учитывать законные интересы России в сфере безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, политико-дипломатическое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта.

Политико-дипломатическое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта, — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что решение конфликта должно устранять и гарантировать недопущение нарушений прав русскоязычного и русского населения. Лавров также отметил, что выразил благодарность саудовской стороне за «взвешенную и сбалансированную позицию по украинским вопросам» и за искреннее стремление внести свой вклад в мирное урегулирование, в том числе путем предоставления площадки для российско-американских контактов.

Ранее Лавров заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован путем переговоров при устранении его первопричин. По его словам, Москва отдает предпочтение именно дипломатическим методам решения украинского кризиса.