Лавров раскрыл ключевую договоренность России и Саудовской Аравии

Россия и Саудовская Аравия договорились продолжать сотрудничество в формате ОПЕК+, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, организация функционирует во многом благодаря участию двух стран.

ОПЕК+ функционирует во многом при совместном и инициативном участии Саудовской Аравии и России, именно наши две страны являются сопредседателями международного комитета по мониторингу за выполнением решений ОПЕК+... <...> Мы это сотрудничество будем продолжать, сегодня об этом договорились, — сказал он.

Лавров в ходе пресс-конференции также выразил надежду, что вооруженный конфликт между Ираном и Израилем подошел к концу. Но, по его словам, есть риск новой эскалации, поскольку «партия войны» на Ближнем Востоке все еще активна.

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что Россия готова учитывать Эр-Рияд как площадку для возможных переговоров Москвы и Вашингтона. Он напомнил, что предыдущая встреча представителей России и США в Эр-Рияде в феврале была предметной, без отвлечения на идеологизацию.