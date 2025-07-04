Лавров предупредил об активности «партии войны» на Ближнем Востоке Лавров: РФ после войны Израиля и Ирана следит за обстановкой на Ближнем Востоке

Российская сторона надеется, что вооруженный конфликт между Ираном и Израилем подошел к концу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Но, по его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, есть риск новой эскалации, поскольку «партия войны» на Ближнем Востоке все еще активна.

Мы очень надеемся, что так называемая 12-дневная война закончилась. <...> На сей счет были сделаны заявления президента [РФ Владимира] Путина, президента [США Дональда] Трампа. Но мы хотим все-таки не пускать дело на самотек, потому что партия войны все еще весьма активна на Ближнем Востоке, — сказал Лавров.

Выступая на пресс-конференции, Лавров также отметил, что Россия готова учитывать Эр-Рияд как площадку для возможных переговоров Москвы и Вашингтона. Министр иностранных дел РФ напомнил, что предыдущая встреча представителей России и США в Эр-Рияде в феврале была предметной, без отвлечения на идеологизацию.