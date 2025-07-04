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04 июля 2025 в 14:35

В МИД подтвердили планы по проведению в Москве исторической встречи

Лавров подтвердил проведение в Москве первого российско-арабского саммита

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Осенью в Москве пройдет первый в истории российско-арабский саммит, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом. Уточняется, что мероприятие намечено на 15 октября, добавил корреспондент NEWS.ru.

В Москве согласовано проведение первого в истории российско-арабского саммита, — сказал глава российской дипломатии.

Также Лавров напомнил о запланированном на 11 сентября восьмом министерском заседании стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Залива, который состоится в Сочи. Глава МИД РФ выразил надежду на личное участие в мероприятиях наследного принца Саудовской Аравии председателя Совета министров Мухаммеда бен Салман Аль Сауда.

В мае президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме по случаю начала 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Багдаде анонсировал проведение первого российско-арабского саммита. Глава государства пригласил на мероприятие всех лидеров стран объединения, а также его генсекретаря.

На минувшей неделе стало известно, что организационный комитет по подготовке и проведению саммита возглавит помощник президента Юрий Ушаков. Ему поручено утвердить состав оргкомитета в течение месяца.

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