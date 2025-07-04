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04 июля 2025 в 12:54

Экономист раскрыл, чем грозит россиянам дефицит бюджета в стране

Экономист Калашников допустил, что в РФ повысят налоги из-за дефицита бюджета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В связи с дефицитом бюджета в России могут повысить налоги, поскольку это действенный метод восполнить государственную казну, заявил НСН экономист Сергей Калашников. Он также не исключил задержки по социальным выплатам.

Бюджет требует исполнения, практика показывает, что налоги — это быстрый и эффективный способ восполнить этот дефицит. Поэтому какое-то повышение налогов возможно, штрафы, налог на какие-то действия… Налог — это лепта государства за какую-то активность, — подчеркнул Калашников.

При этом, по его словам, напрямую ситуация с бюджетом может не отразиться на отдельных расходных статьях и гражданах. Однако задержки с финансированием, скорее всего, все-таки будут, заключил экономист.

Ранее депутат Госдумы Оксана Дмитриева заявила, что высокая ключевая ставка сводит рыночную ипотеку «к нулю». Попытка ее как-то поддержать со стороны государства приводит к дополнительным расходам бюджета.

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