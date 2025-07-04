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04 июля 2025 в 14:27

Начало СВО связали с ростом зарплат в России

Экономист ВЭБ.РФ Клепач: СВО дала толчок росту зарплат в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СВО дала импульс росту зарплат в России почти по всем отраслям, заявил главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его словам, которые приводит РИА Новости, такое развитие событий улучшило жизненный уровень россиян и позволило поднять потребительский спрос по всей стране, даже в глубинных регионах.

Зарплаты в России начали расти с 2021 года, но особенно с началом СВО, которая дала толчок росту зарплат практически по всем отраслям, а не только тем, что имеют отношение к ОПК, — отметил эксперт.

До этого аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ) предупредили, что рост налогов сократит прирост доходов населения России на 0,4%. По их словам, с текущего года в стране заработала пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. По сравнению с 2024-м пороги перехода к более высоким ставкам налогообложения были снижены, объяснили эксперты.

Ранее экономист Николай Кульбака сообщил, что падение производства в России может привести к сокращению доходов граждан. По его словам, снижение спроса на товары вынудит компании урезать расходы, в том числе на оплату труда сотрудников.

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