Россиянам предрекли резкое снижение зарплат

Падение производства в России может привести к сокращению доходов граждан, заявил NEWS.ru экономист Николай Кульбака. По его словам, снижение спроса на товары вынудит компании урезать расходы, в том числе на оплату труда сотрудников. Он отметил, что при такой тенденции предприятия перестанут конкурировать за кадры.

Падение производства в РФ потихоньку скажется на потребительском рынке, потому что спрос уменьшится. У потребителей будет меньше денег. Давить на всех будут цены, будут доходы падать. Доходы упадут за счет того, что фирмы будут снижать издержки и уменьшать зарплаты. Если у фирмы нет денег на развитие, а ее продукцию начинают потреблять все меньше и меньше, то, естественно, она сокращает производство. Гонка зарплат, которая была в предыдущие годы, будет сокращаться. Это затронет многие отрасли, — пояснил Кульбака.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что российскую экономику ждут тяжелые времена из-за высокой ключевой ставки. По его словам, быстро снизить этот показатель нельзя, процесс может занять целый год. Он отметил, что в 2025 году экономический рост в РФ составит примерно 1,5%.