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02 июля 2025 в 18:23

«Очень сложное положение»: россиянам предрекли тяжелые времена

Экономист Беляев: высокая ключевая ставка ведет к стагнации российской экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскую экономику ждут тяжелые времена из-за высокой ключевой ставки, заявил в беседе с NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, быстро снизить этот показатель нельзя, процесс может занять целый год.

Тяжелые времена нас ждут только по одной простой причине — у нас слишком высокая ключевая ставка. Резко снизить ее нельзя, будут снижать постепенно — по одному, максимум два процента в месяц на начальном этапе. Это перейдет в один, а потом и полпроцента. То есть еще приблизительно полгода или год нам жить с высокой ключевой ставкой. Промышленность будет сидеть на очень скудном кредитном пайке, кроме льготных кредитов, но это нагрузка на бюджет, — подчеркнул Беляев.

Как отметил экономист, в 2025 году экономический рост составит примерно 1,5%. По его оценке, в 2026 году можно ожидать схожую динамику — около 2%.

Прогнозы Министерства экономического развития и западных источников предсказывают развитие экономики на текущий год где-то в районе 1,5%. На 2026 год приблизительно то же самое — около 2%. Низкие темпы роста означают, что экономика не расширяется, не увеличивается количество рабочих мест и не растет валовой внутренний продукт. И нет источников для повышения зарплат трудящимся, — подытожил Беляев.

Ранее финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев посоветовал россиянам хранить деньги в государственных банках. Также в качестве способов дополнительного пассивного заработка он назвал кешбэк и посоветовал установить его во всех приложениях. Среди самых рискованных вариантов экономист выделил криптовалюту.

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