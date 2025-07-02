Экономист поделился с россиянами секретами дополнительного заработка

Россиянам безопаснее всего хранить деньги в государственных банках, заявил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. Также в качестве способов дополнительного пассивного заработка он назвал кешбэк и посоветовал установить его во всех приложениях. Среди самых рискованных вариантов экономист выделил криптовалюту.

Держите деньги в госбанках — в Сбере или ВТБ. Также у вас должен быть кешбэк в банковских приложениях. Если вы пользуетесь «Яндекс.Такси», настройте кешбэк и там. Ходите в рестораны, магазины, салоны красоты — там, скорее всего, тоже есть приложения и скидки. На картах держите минимум: все остальное — на накопительном счете. И мое мнение: не надо заниматься криптой. Это слишком рискованно для физических лиц. Она слишком волатильна, — поделился Разуваев.

Также специалист посоветовал компании, чьи акции стоит покупать. Среди них он выделил Сбер, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Роснефть».

Я считаю, что Россия — одна из немногих стран, где можно работать, зарабатывать и вкладывать внутри страны. Это акции, облигации, депозиты. Мне больше всего нравятся акции, особенно те, где платят хорошие дивиденды: Сбер, привилегированный «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Роснефть», — отметил Разуваев.

Ранее экс-председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Игорь Костиков заявил, что простому инвестору сегодня лучше всего положить деньги на банковский вклад. Сравнивая депозит с облигациями, он пояснил, что первый инструмент выглядит надежнее и выгоднее. По его словам, с одной стороны, вклады застрахованы государством, с другой — ставки сейчас высокие.