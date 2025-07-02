Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 17:45

Экономист поделился с россиянами секретами дополнительного заработка

Экономист Разуваев призвал хранить деньги в госбанках и не увлекаться криптой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам безопаснее всего хранить деньги в государственных банках, заявил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. Также в качестве способов дополнительного пассивного заработка он назвал кешбэк и посоветовал установить его во всех приложениях. Среди самых рискованных вариантов экономист выделил криптовалюту.

Держите деньги в госбанках — в Сбере или ВТБ. Также у вас должен быть кешбэк в банковских приложениях. Если вы пользуетесь «Яндекс.Такси», настройте кешбэк и там. Ходите в рестораны, магазины, салоны красоты — там, скорее всего, тоже есть приложения и скидки. На картах держите минимум: все остальное — на накопительном счете. И мое мнение: не надо заниматься криптой. Это слишком рискованно для физических лиц. Она слишком волатильна, — поделился Разуваев.

Также специалист посоветовал компании, чьи акции стоит покупать. Среди них он выделил Сбер, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Роснефть».

Я считаю, что Россия — одна из немногих стран, где можно работать, зарабатывать и вкладывать внутри страны. Это акции, облигации, депозиты. Мне больше всего нравятся акции, особенно те, где платят хорошие дивиденды: Сбер, привилегированный «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Роснефть», — отметил Разуваев.

Ранее экс-председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Игорь Костиков заявил, что простому инвестору сегодня лучше всего положить деньги на банковский вклад. Сравнивая депозит с облигациями, он пояснил, что первый инструмент выглядит надежнее и выгоднее. По его словам, с одной стороны, вклады застрахованы государством, с другой — ставки сейчас высокие.

экономика
банки
деньги
советы
россияне
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.