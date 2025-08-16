Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 10:49

«Мне все это противно»: Фетисов ополчился на уехавших из России спортсменов

Фетисов назвал унизительным выступление российских спортсменов без флага и гимна

Вячеслав Фетисов Вячеслав Фетисов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выступление российских спортсменов на международных соревнованиях без флага и гимна страны является унизительным и противным, считает двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие атлеты не уважают в первую очередь самих себя.

Мы уже совсем перестали себя уважать: выступаем без флага и гимна, на награждение выходим в какой-то черной форме. Не знаю, как другим, но мне все это противно, — сказал Фетисов.

Олимпийский чемпион также высказался против лояльного отношения к спортсменам, сменившим гражданство. Он задался вопросом, зачем России нужны такие атлеты.

Не знаю, каким будет решение тех, кто за это отвечает, но мне это точно не нравится, — добавил Фетисов.

Ранее Фетисов прокомментировал планы экс-президента США Джо Байдена выгнать хоккеиста Александра Овечкина и других россиян из НХЛ. Он напомнил, что Национальная хоккейная лига не подчиняется политическим структурам, потому что представляет собой обособленный бизнес-проект.

Вячеслав Фетисов
спортсмены
атлеты
россияне
соревнования
