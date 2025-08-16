Россиянам рассказали о тренде на микропенсии у одной категории граждан HR-директор Ряжеская: зумеры зарабатывают микропенсии и берут длительный отдых

В России наблюдается новый тренд среди зумеров — так называемые микропенсии, пояснила Lenta.ru HR-директор кофейной сети «ЗДРАСТЕ» Юлия Ряжеская. По ее словам, современная молодежь предпочитает работать интенсивными периодами по 8-9 месяцев без перерывов, после чего берет продолжительный отдых на 2-3 месяца.

В резюме зумеров опыт часто выглядит фрагментарно — полгода, год, снова полгода, и так несколько раз. При этом за пять лет работы документ может растянуться на три страницы. На самом деле, в профессиях с высокой эмоциональной и физической нагрузкой, например в общепите, это естественно: стресс и выгорание накапливаются, и человеку требуется время, чтобы восстановить силы, — заявила эксперт.

Ранее депутат Светлана Бессараб сообщила, что с 1 октября 2025 года запланировано повышение пенсионных выплат военнослужащим и увеличение окладов государственных служащих. Парламентарий напомнила, что работающие пенсионеры уже получили августовскую индексацию за счет накопленных пенсионных баллов за текущий год.

Согласно данным Социального фонда России, средняя пенсия по инвалидности на середину 2025 года достигла 15 734 рублей ежемесячно. Этот показатель вырос на 250 рублей по сравнению с январем текущего года. При этом разница между выплатами работающим и неработающим инвалидам оказалась незначительной и составляет лишь 50 рублей.