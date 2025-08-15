Совкомбанк заработал за первое полугодие 2025 года 17,5 млрд рублей по МСФО

Совкомбанк заработал за первое полугодие 2025 года 17,5 млрд рублей по МСФО

ПАО «Совкомбанк» (тикер: SVCB) опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2025 года.

Ключевые события периода

Апрель 2025: размещены 1,8 млрд акций допэмиссии для оплаты 90% сделки по приобретению Хоум Банка. Общее количество размещенных акций после допэмиссии — 22,5 млрд, включая 70 млн казначейских.

Май 2025: Совкомбанк получил субординированный депозит из ФНБ в размере 29,6 млрд рублей для финансирования строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Средства привлечены на льготных условиях (1% годовых, срок до 2049 г.) в рамках программы размещения 300 млрд рублей ФНБ в нескольких крупнейших банках.

Июнь 2025: утверждены дивиденды в размере 7,9 млрд рублей (0,35 рублей на акцию), которые были выплачены в июле.

Финансовые показатели

Чистая прибыль: 17,5 млрд рублей (1П2024: 38,7 млрд рублей)

Регулярная прибыль: 17,1 млрд рублей (1П2024: 31,3 млрд рублей)

Нерегулярная прибыль: около нуля (1П2024: 7,4 млрд рублей)

ROE по регулярной прибыли: 9,9% (1П2024: 21,7%)

Акционерный капитал: 354 млрд рублей (+24 млрд рублей с начала года), 16,6 рублей на акцию

Чистая прибыль на акцию (за вычетом 70 млн казначейских акций): 0,78 рублей (1П2024: 1,87 рублей)

Факторы, повлиявшие на результат

Рост резервов по необеспеченной рознице на фоне охлаждения экономики и регуляторных ограничений ЦБ РФ

Сжатие чистой процентной маржи в условиях высоких ставок

Рост расходов на фоне увеличения активов и выручки

Повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%

Выручка и драйверы роста

Выручка от регулярной деятельности: 461 млрд рублей (+45% г/г)

Комиссионный доход: 26,6 млрд рублей (+25% г/г)

Страховой и небанковский бизнес: 26,0 млрд рублей (+114% г/г)

Динамика сегментов

Розничный бизнес: выручка — 232 млрд рублей (+58% г/г), портфель — 1,3 трлн рублей, 6 млн активных пользователей мобильного банка и карты «Халва».

Корпоративный бизнес: рекордная выручка — 188 млрд рублей (+68% г/г), портфель — 1,4 трлн рублей, гарантии — 1,0 трлн рублей

Казначейство: доходность портфеля ценных бумаг — 18,1%, средняя дюрация — 1,2 года (без изменений с начала года).

Квартал сложился слабее наших ожиданий, поскольку эффекты снижения ставки еще не повлияли, а охлаждение экономики негативно сказывалось на росте, марже и розничном риске. Тем не менее, по мере снижения ставок розничный бизнес вернется к регулярной прибыли, а общий ROE — к привычным показателям. В третьем квартале ожидаем расширения чистой процентной маржи и стабилизации рисков в потребительском кредитовании. Наши прогнозы на 2-е полугодие существенно превышают результаты 1-го полугодия, однако итоговая прибыль может оказаться ниже результата 2024 года, — прокомментировал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Ранее в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума Совкомбанк и АО «АБЗ-Дорстрой» подписали соглашение о совместной реализации инвестиционных проектов в сферах строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов в России. Подписантами документа выступили зампредседателя правления — глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов и руководитель ГК «АБЗ-1» Владимир Калинин.