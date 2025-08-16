Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В МВД сообщили детали падения каршеринга в реку в Москве

В результате падения каршеринга в реку в Москве пострадали два человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в результате падения в реку автомобиля каршеринга пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД. Авария произошла на мосту, где столкнулись две машины. Вследствие удара один из автомобилей пробил ограждение и оказался в реке.

В результате ДТП два человека для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.

Ранее в Красном Селе под Санкт-Петербургом водитель каршеринга врезался в остановку общественного транспорта с людьми. В результате инцидента погибла одна женщина, другая получила тяжелые травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Сам водитель, получивший переломы, предпринял попытку скрыться с места происшествия, однако был задержан.

До этого автомобильный эксперт Антон Ануфриев в интервью изданию высказал скептическое отношение к предложению петербургского депутата Михаила Ветрова об ограничении доступа к каршерингу для водителей с небольшим стажем. Специалист выразил сомнения, что подобные меры смогут существенно повысить безопасность дорожного движения.

