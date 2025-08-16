Назван «невидимый» способ сэкономить на ремонте квартиры

Сэкономить на ремонте квартиры можно, если использовать более дешевые материалы в «невидимых» местах, заявил NEWS.ru строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, за встроенным шкафом или под ванной стоит положить самую простую плитку.

В местах, которые не на виду, можно использовать более дешевые материалы без ущерба для общего вида ремонта. Например, за встроенным шкафом или под ванной можно положить самую простую плитку или поклеить недорогие обои — их все равно никто не увидит. То же самое с полом в кладовке — там можно постелить бюджетный ламинат или линолеум, — добавил Васильев.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений и генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что сэкономить на ремонте россиянам поможет заранее составленная смета. По его словам, такой подход позволит избежать незапланированных расходов и оформления кредитов. Он посоветовал опираться на рекомендации друзей и знакомых, которые уже делали ремонт, в случаях, когда требуется помощь профессионалов.