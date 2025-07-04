Мужчин заподозрили в колдовстве и сожгли заживо

Шесть жителей бурундийской провинции Бужумбура были обвинены общиной в колдовстве, их убили, передает Le Figaro со ссылкой на местные источники. По словам авторов, некоторых из них заживо сожгли, других забросали камнями и избили. По данным издания, к преступлению причастны члены Молодежного крыла правящей партии Бурунди «Имбонеракуре».

Шесть человек, обвиненных в колдовстве своей общиной, умерли в понедельник, сожженные заживо, забитые камнями или избитые местной полицией в бурундийской провинции Бужумбура, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что свыше 50 человек, обвиненных в колдовстве, умерли в Анголе после того, как их заставили выпить жидкость, которая по местным верованиям является тестом на общение с силами тьмы. Отмечается, что в этой африканской стране не существует закона, который преследует занимающихся колдовством, но заподозренных в контакте с темными силами людей заставляют выпить специальный настой из трав: если человек умирает, то это доказывает, что он занимался магией.

До этого стало известно, что милиция в Таджикистане планирует бороться с мошенниками, которые выдают себя за колдунов, с помощью фотобазы. По информации МВД республики, сотрудники будут приглашать в отделы клиентов гадалок, лекарей и знахарей для реализации плана. В милиции составят материалы с фотографиями этих граждан.