Милохин покинул «Ледниковый период»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева и блогер, рэп-исполнитель Даня Милохин

Тиктокер Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период», где он выступал вместе с экс-чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Об этом он сам написал в своих социальных сетях. Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью Metaratings.ru предложил, как решить проблему его ухода из шоу.

К сожалению, я покинул данное шоу. Я просто устал. У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это делаю. Я считаю, все нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете, — написал Милохин.

После этого Милохин и Медведева отписались друг от друга в социальных сетях.

По словам Губерниева, из-за того, что теперь Медведева лишилась партнера, ей пора стать ведущей шоу, которые сейчас ведут ее бывшие коллеги по фигурному катанию Алина Загитова и Анна Щербакова.

Медведева осталась одна и теперь ей необходимо стать ведущей проекта и показать настоящее мастерство ведения Алине Загитовой и Анне Щербаковой, потому что в этом смысле Медведева, с моей точки зрения, опытнее и мастеровитее. Она блестяще справится со своей ролью, — сказал журналист.

19 октября Губерниев раскритиковал работу Загитовой на шоу «Ледниковый период». С его точки зрения, олимпийская чемпионка не прогрессирует и не улучшает свои качества в роли телеведущей.