Даню Милохина потребовали признать иноагентом Глава ФПБК Бородин потребовал признать иноагентом блогера Даню Милохина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием включить в реестр иноагентов блогера Даню Милохина, сообщает Telegram-канал SHOT. Как утверждают авторы публикации, письмо начальнику ведомства было направлено после публичного исполнения молодым человеком гимна Украины. Позднее сам Бородин сделал репост записи в своем Telegram-канале.

У Милохина было множество путей для развития в России, но он сделал свой выбор, сбежав за границу, — говорится в обращении главы ФБПК.

Сам блогер пока никак не прокомментировал инициативу включить его в реестр иноагентов.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что даст правовую оценку высказываниям экс-игрока телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова о российской армии. Против бывшего знатока могут возбудить уголовное дело за дискредитацию ВС РФ.

В конце апреля МВД России объявило Аскерова в розыск. Поводом послужил пост о маршале Георгии Жукове. В нем Аскеров назвал Жукова вором из-за того, что полководец «вывозил из Германии трофейное имущество» для личного пользования. Сейчас Аскеров находится за пределами страны. По его словам, общение с Россией он «свел к нулю».

В конце мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Аскерова. Ему предъявлено обвинение в реабилитации нацизма.