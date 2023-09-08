В Госдуме призвали отправить вернувшегося в Россию Милохина в армию Депутат Госдумы Журавлев призвал отправить блогера Даню Милохина в армию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вернувшегося в Россию после года отсутствия тиктокера Даню Милохина следует отправить исполнять воинский долг, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам парламентария, уехав из России, блогер, как и его коллеги по цеху, очевидно, обнаружили, что их «кривлянья за границей совершенно никому не интересны».

Поэтому постепенно и возвращаются назад, на государственные хлеба, и Родина, кстати, почему-то их принимает, хотя не должна бы. По внешнему виду парень вообще-то призывного возраста, и, конечно, следует прежде всего проверить, как у него обстоят дела с армейской службой, и, если он уклонист, естественно, привлечь к ответственности, а потом и отправить исполнять воинский долг, — заявил депутат.

Журавлев также высказал мнение, что, судя по татуировке на руке Милохина, на которой изображен мешок со знаком доллара, главное для блогера — материальное благополучие.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин вернулся в Москву и опубликовал несколько фотографий из летнего кафе недалеко от Кремля и на Красной площади. Летом 2023 года он пожаловался на нехватку денег и заявил о желании вернуться в Россию. Тиктокер тогда признался, что живет на деньги, вырученные с продажи автомобиля Maybach.