«Надеюсь, меня не уничтожат»: обнищавший Милохин захотел вернуться в Россию Блогер Милохин пожаловался на нехватку денег и захотел вернуться в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Блогер Даня Милохин в своем Telegram-канале признался поклонникам, что в ближайшее время планирует вернуться в Россию. Тиктокер, который за последние месяцы посетил Дубай, Турцию и США, понадеялся, что в РФ его «не уничтожат» из-за временного отъезда из страны.

Пока непонятно, но думаю, что скоро. Надеюсь, меня не уничтожат там, — сказал Милохин в коротком видеообращении.

Блогер признался, что сейчас живет на деньги, которые он выручил с продажи автомобиля люкс-класса. Maybach стоимостью восемь миллионов рублей 21-летний тиктокер продал за пять миллионов.

Ранее Милохин признался, что жалеет о разрыве коннекта с Россией. В беседе с блогером Эльдаром Джараховым на YouTube он рассказал, что после отъезда в Дубай и записи дисса (высказывание неуважения в формате рэп-текста) на Первый канал он лишился большинства контрактов, из-за чего ему пришлось продать автомобиль.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием включить Милохина в реестр иноагентов. Письмо начальнику ведомства было направлено после публичного исполнения молодым человеком гимна Украины.