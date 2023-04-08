«Люди боятся работать со мной»: Милохин пожалел, что потерял коннект с РФ Даня Милохин пожалел, что потерял коннект с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Тиктокер Даня Милохин признался, что жалеет о разрыве коннекта с Россией. В беседе с блогером Эльдаром Джараховым на YouTube он рассказал, что после отъезда из в Дубай и записи дисса (высказывание неуважения в формате рэп-текста) на Первый канал он лишился большинства контрактов, из-за чего ему пришлось продать автомобиль Mercedes-Maybach за 5 млн рублей.

Я зря потерял коннект с Россией. Мне Ярик (Ярослав Андреев, основатель дома тиктокеров Dream Team House. — NEWS.ru) говорил, чтобы я ни в коем случае не терял коннект с Россией, потому что я начал с России. А я вот забил, не стал его слушать, бросил Первый канал, написал на него дисс зачем-то. Я думаю, из-за этого люди боятся работать со мной, поэтому у меня нет денег, — заявил Милохин.

При этом он подчеркнул, что в ближайшее время не планирует возвращаться в Россию. По словам блогера, сейчас он зарабатывает на детских корпоративах.

В декабре «Комсомольская правда» писала, что Даня Милохин должен за свой «Майбах» 117 тысяч рублей транспортного налога. По его словам, авто он приобрел за 8 млн рублей.

Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием включить в реестр иноагентов блогера Даню Милохина. Письмо начальнику ведомства было направлено после публичного исполнения молодым человеком гимна Украины. Позднее сам Бородин сделал репост записи в своем Telegram-канале.