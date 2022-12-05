KP.RU: Моргенштерн, Милохин и Депардье оказались должниками в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

«КП» выяснила, что уехавшие из России знаменитости оказались должны по налогам. Антилидером в списке является рэпер-иноагент Моргенштерн, который остался должен 1 556 000 рублей.

Из этой суммы 1 млн 49 тысяч рублей приходится на налог для предпринимателей по упрощенной системе налогообложения, еще 337 012 рублей музыкант должен за две машины по транспортному налогу. Еще два долга числятся за Моргенштерном по налогам на квартиры: за одну рэперу начислили 128 тысяч рублей, за другую — 16 тысяч рублей. Еще несколько платежей приходятся на долги за 2020 год.

Даня Милохин должен 117 тысяч рублей транспортного налога за свой «Майбах», авто тиктокер приобрел за 10 млн рублей.

В список должников попал и французский актер Жерар Депардье, которые в свое время бежал из Франции от налога на роскошь. У артиста три гражданства, одно из которых российское. Но в последнее время Депардье не показывается в стране. Он должен 99 тысяч рублей, из которых 15 тысяч рублей — транспортный налог на машину, остальные платежи являются налогами для ИП.

Ранее сообщалось, что Жерар Депардье решил закрыть свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России из-за паузы в проектах. Закрытие связано с финансовой составляющей, поскольку структура центра требует постоянных денежных расходов, даже несмотря на просто.