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13 июля 2025 в 08:33

«Не позднее 15 июля»: россиянам рассказали о важном налоговом дедлайне

Доцент Хрустова: налог по 3-НДФЛ в России нужно оплатить до 15 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским гражданам, подавшим налоговые декларации формы 3-НДФЛ за 2024 год, необходимо произвести оплату налога до 15 июля включительно, сообщила РИА Новости финансовый эксперт и доцент Любовь Хрустова. Если этого не сделать, то в этом случае будут начислены пени.

Оплатить налог на доходы по форме 3-НДФЛ нужно не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. Начиная с 16 июля за каждый день просрочки будут начисляться пени, — сказала эксперт.

Как пояснила специалист, в большинстве случаев расчет и уплата НДФЛ осуществляется налоговыми агентами, например работодателями, поэтому большинству россиян не требуется самостоятельно подавать декларации. Однако существуют ситуации, когда налогоплательщикам необходимо самостоятельно отчитываться перед налоговой службой. К таким случаям относятся доход от продажи имущества, получение ценных подарков, выигрыш в лотерее и доход от деятельности за рубежом.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития России планирует пересмотреть механизм взимания туристического налога до начала сентября 2025 года. Данное решение было принято по итогам обсуждения с представителями туриндустрии в рамках форума «Путешествуй».

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