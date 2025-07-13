Трем кандидатам на выборы главы Коми отказали в регистрации

В Коми трем кандидатам отказали в регистрации на выборы главы региона, сообщила пресс-служба Избиркома республики. Одним из недопущенных оказался депутат Госдумы Олег Михайлов, выдвинутый КПРФ. Также отказано представителю партии «Свобода и справедливость» Артему Синявскому и кандидату от «Родины» Владимиру Горбунову.

Члены Избирательной комиссии Республики Коми сегодня, 13 июля, на своем заседании приняли мотивированные решения об отказе в регистрации [трем] кандидатам на должность главы Республики Коми, — сказано в сообщении.

Причиной стало недостаточное число подписей муниципальных депутатов. Кроме того, один из кандидатов указал лишь две кандидатуры для возможного назначения в Совет Федерации, тогда как по закону требуется представить три.

Кандидатам нужно было предоставить 169 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов не менее чем из 15 муниципальных районов Коми (всего их 20). Для самовыдвиженцев дополнительно требовалось собрать около 6,3 тысячи подписей избирателей. Один депутат имеет право поддержать только одного кандидата — иначе его подпись аннулируется.

Ранее в Воронеже заместителя главврача больницы № 11 Дмитрия Коровина попросили сняться с выборов в гордуму. Нейрохирург, как отмечается, работал в зоне военной спецоперации и спас сотню бойцов, за что местные жители полюбили его.