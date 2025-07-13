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13 июля 2025 в 13:18

Суд обязал известный банк уйти из России

UniCredit должен будет уйти из России по решению суда в Италии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Итальянский суд вынес решение, разрешающее банку UniCredit начать процесс поглощения Banco BPM, но с обязательным условием прекращения деятельности в России, сообщает Bloomberg. Согласно судебному постановлению, требование итальянского правительства о выходе UniCredit с российского рынка признано «полностью законным» и «не вызывающим сомнений в своей правомерности». В документе особо подчеркивается необходимость продажи российских активов банка в течение девяти месяцев.

Представители UniCredit указали, что руководство финансовой организации продолжает анализировать сложившуюся ситуацию и в ближайшее время определится с дальнейшими действиями. Анонимный источник в правительстве Италии отметил, что судебное решение подтверждает правомерность установленных требований, особенно в части сроков выхода из российского бизнеса.

Ранее в Белоруссии произошел масштабный технический сбой, затронувший несколько крупных банков. 9 июля возникли неполадки в аппаратно-программном комплексе, что привело к исчезновению средств с карт клиентов. Особенно серьезно пострадали клиенты Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка.

До этого в России ФАС возбудила административное дело против Т-Банка. Поводом стали нарушения в радиорекламе, где утверждалось о возможности беспрепятственных переводов без указания важных ограничений. В пресс-службе ФАС пояснили, что реклама вводила потребителей в заблуждение, поскольку не сообщала о лимитах на межбанковские переводы и комиссии.

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