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09 июля 2025 в 11:59

У клиентов трех крупных банков неожиданно пропали деньги с карт

Технический сбой произошел в работе трех крупных банков в Белоруссии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько крупных банков Белоруссии столкнулись с техническим сбоем в работе, сообщили в пресс-службе Банковского процессингового центра. Отмечается, что у некоторых клиентов с карт внезапно пропали денежные средства. В частности, такая проблема зафиксирована у клиентов Беларусбанка.

Как объяснили в пресс-службе, из-за сбоя, произошедшего в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут появиться отрицательные балансы по карточкам Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка. Сейчас специалисты работают над решением проблемы.

В ближайшее время балансы по карточкам будут урегулированы, — добавили в процессинговом центре.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев посоветовал россиянам всегда иметь при себе наличные деньги, например 4900 рублей. По его словам, это поможет избежать проблем из-за сбоев в работе QR-кодов и банковских карт. Эксперт напомнил, что в некоторых регионах фиксируются перебои со связью, из-за которых возникают сбои в работе кассовых аппаратов, банковских и других приложений.

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