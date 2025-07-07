Россиянам неожиданно посоветовали всегда носить с собой 4900 рублей Финансист Разуваев посоветовал всегда иметь при себе 4900 рублей

Россиянам в нынешних условиях стоит всегда иметь при себе наличные деньги, например 4900 рублей, заявил финансовый аналитик Александр Разуваев в комментарии «Абзацу». По его словам, это поможет избежать проблем из-за сбоев в работе QR-кодов и банковских карт.

Средний расход в продуктовом магазине — около двух тысяч рублей. Плюс заправка автомобиля. Лучше заранее снять 4900 рублей, тогда точно будут и мелкие купюры, чтобы со сдачей не было трудностей, — отметил эксперт.

Разуваев напомнил, что в некоторых регионах фиксируются перебои со связью, из-за которых возникают сбои в работе кассовых аппаратов, банковских и других приложений. По этой причине он считает разумным иметь запас наличных на случай экстренных ситуаций.

Накануне, 6 июля, масштабный сбой произошел в работе сотовых операторов МТС, T2, «Билайн», «МегаФон» и Yota в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. Абоненты жаловались на перебои со связью и отсутствие мобильного интернета.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в тот же день предупредил о частичном замедлении интернета на фоне угрозы атаки БПЛА. Он уточнил, что качество сигнала может быть снижено вдвое.