Названо место погребения старейшего члена Политбюро ЦК КПСС

Старейший член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на представителей пресс-службы РАНХиГС. По их словам, траурная церемония состоится во вторник, 15 июля.

Прощание с Медведевым Вадимом Андреевичем состоится 15 июля 2025 года в 12:00 по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, 25. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище примерно в 14:00, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о смерти Медведева, которому было 96 лет. Он был одним из соратников последнего генсека и первого президента СССР Михаила Горбачева. Бывший член Политбюро ЦК КПСС принимал активное участие в демократизации государства в эпоху перестройки, добившись вывода из спецхранов произведений писателя Александра Солженицына и отмены обязательных идеологических занятий в вузах Советского Союза. Кроме того, Медведев получил должность ректора Академии общественных наук при ЦК, а также являлся членом-корреспондентом Академии наук СССР. Начинал он свой путь в качестве студента Ленинградского университета.