Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 13:29

Названо место погребения старейшего члена Политбюро ЦК КПСС

Экс-члена Политбюро ЦК КПСС Медведева похоронят на Троекуровском кладбище

Вадим Медведев, 1990 год Вадим Медведев, 1990 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости

Старейший член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на представителей пресс-службы РАНХиГС. По их словам, траурная церемония состоится во вторник, 15 июля.

Прощание с Медведевым Вадимом Андреевичем состоится 15 июля 2025 года в 12:00 по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, 25. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище примерно в 14:00, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о смерти Медведева, которому было 96 лет. Он был одним из соратников последнего генсека и первого президента СССР Михаила Горбачева. Бывший член Политбюро ЦК КПСС принимал активное участие в демократизации государства в эпоху перестройки, добившись вывода из спецхранов произведений писателя Александра Солженицына и отмены обязательных идеологических занятий в вузах Советского Союза. Кроме того, Медведев получил должность ректора Академии общественных наук при ЦК, а также являлся членом-корреспондентом Академии наук СССР. Начинал он свой путь в качестве студента Ленинградского университета.

КПСС
Троекуровское кладбище
Москва
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл «рецепт успеха» для России
Назван нюанс, который может помешать Орбакайте продать недвижимость в РФ
Армия Израиля заявила, что за сутки поразила более 150 целей в секторе Газа
Путин раскрыл подробности написания знаменитой мюнхенской речи
В США озвучили Украине и Западу важный нюанс о России
Девушка Ди Каприо похвасталась фигурой в мини-юбке
В Нижнем Новгороде задержали главу полиции аэропорта
Украинского беженца нашли одного посреди гор Румынии
Путин с гордостью отметил одну деталь в разработке президентского Aurus
Рогозин вывел «нейтральную» Швейцарию на чистую воду после атаки ВСУ
«Забили до смерти»: фон дер Ляйен указали на один нюанс после слов об РФ
Зарубин показал видео с Путиным в салоне президентского «Ауруса»
Магнитные бури сегодня, 13 июля: что будет завтра, мигрени, головокружение
Покушение на Симоньян и Собчак: кто хотел убить, новые подробности
Суд принял решение по аресту подростка, напавшего на школьниц в Домодедово
Эксперт раскрыл «специфические» способности замеченного над Киевом Ан-124
Военэксперт объяснил, почему это лето может стать решающим для армии России
«Глупые и неэффективные»: в США заявили, что у Трампа нет козырей против РФ
Трем кандидатам на выборы главы Коми отказали в регистрации
Названо место погребения старейшего члена Политбюро ЦК КПСС
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

Борьба за наследство Старовойта: сколько стоит, что получит любовница
Россия

Борьба за наследство Старовойта: сколько стоит, что получит любовница

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.