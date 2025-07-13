Россиянка «разгромила» Париж за «клошаров», от которых некуда деться Блогер Коновалова рассказала о кучах мусора и бомжах в Париже

Блогер Екатерина Коновалова поделилась впечатлениями от первой поездки в Париж, вспомнив о «тех самых клошарах». В своем блоге «Дотошный турист» во «ВКонтакте» она рассказала, что тогда столица Франции ее не впечатлила. Однако, по словам девушки, после Олимпийских игр — 2024 город изменился, но бомжи остались — «никуда от них не денешься».

Первый раз я побывала во Франции три года назад. <…> Тогда меня сильно поразил город: много мусора и очень много бомжей. Тех самых, кого называют «клошары». Мы жили в районе Оперы (концертный зал L’Olympia Bruno Coquatrix. — NEWS.ru) на бульваре Капуцинок, очень много ходили пешком и натыкались [на них] постоянно, — отметила Коновалова.

В Барселоне 9 июля у туристов из России украли около миллиона рублей, а также технику и документы. Пара лишилась ценных вещей, что усложнило их возвращение на родину.

Также в Италии до этого четыре туриста из Латинской Америки заплатили €923 (84 тысячи рублей) за обед на острове Понца. В счет вошли блюда с пастой, вином и омарами. Посетители возмутились и вызвали в известный ресторан полицию, однако заявление не подали.