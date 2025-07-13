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13 июля 2025 в 10:55

Туристы «подавились» в итальянском ресторане после счета в 84 тысячи рублей

В Италии туристы пообедали в модном ресторане на €923 и вызвали полицию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четыре туриста из-за Латинской Америки заплатили €923 (84 тысячи рублей) за обед на итальянском острове Понца, пишет Today. В счет вошли блюда с пастой, вином и омарами. Посетители возмутились и вызвали в известный ресторан полицию, однако заявление не подали.

Четверо посетителей зашли в известный ресторан на острове и заказали закуску, четыре первых блюда, воду и две бутылки хорошего вина. Однако самой большой статьей в счете стали сциалатиелли (свежая паста ручной работы. — NEWS.ru) с лобстером, которые стоили целых €759 (69 тысяч рублей. — NEWS.ru), — сказано в публикации.

Владелец ресторана объяснил, что лобстер стоит €230 (21 тысяча рублей) за один килограмм. По его словам, гостям приносят живых омаров к столу и показывают их перед выбором — в этом случае каждый посетитель выбрал особь весом 825 граммов.

Часто возникают трудности, потому что клиенты приходят, ведут себя как джентльмены, а потом жалуются на цену, — подчеркнул ресторатор.

Ранее в Барселоне у туристов из России украли около миллиона рублей, а также технику и документы. Пара лишилась ценных вещей, что усложнило их возвращение на родину.

рестораны
Италия
счета
лобстеры
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