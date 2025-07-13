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13 июля 2025 в 13:28

Посреди МКАД загорелся автомобиль

Автомобиль Hyundai загорелся на 32-м километре МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 32-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль Hyundai Santa Fe, сообщает столичный департамент транспорта. Инцидент произошел в районе съезда № 32а. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На внутренней стороне 32-го километра МКАД (в районе съезда № 32а) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что движение в зоне происшествия остается осложненным. Ведомство порекомендовало водителям заранее просчитывать маршрут.

Ранее в Москве перекрыли движение по внешней стороне 16-го километра МКАД из-за подтопления дороги в связи с сильными дождями. Столичные власти призвали водителей выбирать альтернативные маршруты, отметив, что вода также скопилась на ряде городских улиц и трамвайных путях.

Позднее в Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием питбайка и легкового автомобиля: 17-летняя пассажирка мотоцикла погибла после столкновения на встречной полосе, а водитель с травмами был госпитализирован. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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