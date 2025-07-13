Раскрыты новые подробности о тушении крупного природного пожара в Крыму Пожарные локализовали природный пожар в Крыму

Пожарные локализовали природный пожар в районе крымского села Прудового, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Отмечается, что пламя распространилось на 118,6 гектара.

Природный пожар в Крыму в районе села Прудового локализован. Новых очагов возгорания не допущено. По уточненной информации, площадь пожара составила 118,6 га, — сказано в сообщении.

Сейчас на месте продолжают работать 306 человек и 66 единиц спецтехники. Пожарные проливают валежник и хвойную подстилку.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» опубликовала сделанный из космоса снимок лесных пожаров в Забайкальском крае и Бурятии. В этих регионах на фоне пожароопасной ситуации действует режим ЧС. Использование открытого огня там строго запрещено.

До этого стало известно, что площадь сгоревших с начала 2025 года в Забайкальском крае лесов превысила соответствующие значения за весь 2024 год. Тогда, по разным оценкам, сгорело от 1,8 до 2 млн га леса. По данным МЧС, в этом году пожароопасный сезон начался раньше, чем в предыдущем, и режим ЧС в лесах был введен уже 23 апреля.