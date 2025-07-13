Москвичам пообещали «бархатное лето» в выходные Синоптик Тишковец пообещал москвичам до плюс 27 градусов в выходные

Москвичей в ближайшие выходные ожидает комфортная теплая погода с температурой до плюс 27 градусов, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости. По его словам, в столичный регион придет антициклон, который принесет «идеальное бархатное лето».

В выходные инициативу в воздушном океане перехватит антициклон, который принесет москвичам идеальное бархатное лето. По ночам — плюс 10 — плюс 15, в середине дня — плюс 22 — плюс 27. Это лучшая погода в мире, — поделился Тишковец.

Ранее сильный ливень с градом обрушился на Москву и Подмосковье 12 июля, вызвав значительные разрушения: шквалистый ветер повалил деревья на автомобили, сорвал металлические заборы и затопил улицы, что запечатлели очевидцы на многочисленных видео. Непогода также повредила частную и городскую инфраструктуру.

Кроме того, ураган привел к частичному разрушению кровли медицинского комплекса, где покрытие крыши начало отрываться и опасно раскачиваться на ветру. По данным очевидцев, Останкинскую телебашню даже несколько раз ударила молния.