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13 июля 2025 в 13:23

«Серьезно»: Маск озвучил Трампу требование по делу Эпштейна

Маск потребовал от Трампа выполнить обещание опубликовать файлы Эпштейна

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Х обратился к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, напомнив ему об обещании опубликовать файлы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Он потребовал от хозяина Белого дома сдержать слово. Маск также обратил внимание, что Трамп упомянул Эпштейна полдюжины раз, но сам призывает молчать об этом.

Серьезно. Он сказал «Эпштейн» полдюжины раз, одновременно призывая всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте файлы, как и обещали, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что так называемый список Эпштейна мошенническим образом создан демократами. Он утверждает, что они составили досье вместе с бывшими руководителями ЦРУ и ФБР, а также «неудачниками и преступниками» из администрации его предшественника Джо Байдена.

До этого журналист Такер Карлсон заявил, что США намеренно скрывают информацию по делу финансиста Джеффри Эпштейна, связанному с торговлей несовершеннолетними. Он назвал Эпштейна сексуальным преступником, жестоко эксплуатировавшим девушек.

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