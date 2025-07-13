Названы возможные способы покрытия Киевом дефицита бюджета Украины

Украинскому правительству понадобятся займы международных финансовых организаций и стран G7, а также материальная поддержка Евросоюза для покрытия бюджетного дефицита, заявил доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС кандидат экономических наук Николай Гапоненко в комментарии ТАСС. Кроме того, Киев может начать распродажу активов для этих целей, добавил он.

Среди возможных источников финансирования — авансовые займы от стран G7. <…> Еще один способ — финансовая помощь от ЕС: Европейский союз продолжает активно поддерживать Украину. <…> Дальнейшая продажа или приватизация государственных активов или иные формы их возмездного отчуждения также могут стать источником финансирования, — объяснил эксперт.

Ранее Гапоненко предположил, что Евросоюз может передать Украине в следующем году до $15 млрд в виде финансовой помощи. По его словам, в 2023 году страны ЕС направили Киеву в рамках поддержки $20 млрд. В этом же году разница в сумме если и будет, то несущественная, добавил экономист.