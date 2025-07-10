Экономист раскрыл, сколько денег Украина получит от Евросоюза в 2025 году

Экономист раскрыл, сколько денег Украина получит от Евросоюза в 2025 году Экономист Гапоненко: поддержка Украины со стороны ЕС составит $10-15 млрд

Финансовые поступления Украине от Евросоюза в 2025 году могут составить от $10 млрд до $15 млрд, предположил в беседе с ТАСС кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко. По его словам, в 2026 году стоит ожидать таких же показателей.

Европейский союз продолжает активно поддерживать Украину. В 2023 году ЕС выделил режиму примерно $20 миллиардов в виде финансовой помощи. В 2026 году можно ожидать аналогичного объема помощи в размере $10-15 миллиардов. Что касается 2025 года, если и будет разница, то совершенно небольшая, — сказал он.

Дефицит бюджета Украины, как предполагает аналитик, будет частично покрываться за счет средств Международного валютного фонда. Он предположил, что объем финансовой поддержки составит около $15 млрд от ЕС и $4 млрд от МВФ. По его мнению, эти средства могут направить Киеву в форме грантов.

Ранее во Франции заявили, что цели международной конференции по восстановлению Украины в Риме заведомо недостижимы. По оценкам экспертов, нынешний саммит собрал около 15 глав государств, представителей 40 международных организаций и почти 2000 компаний, но не принес конкретных результатов.