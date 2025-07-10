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10 июля 2025 в 17:57

Во Франции назвали недостижимыми цели конференции по восстановлению Украины

Le Figaro: инвестиционные цели конференции по восстановлению Украины недостижимы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цели международной конференции по восстановлению Украины в Риме заведомо недостижимы, пишет французская газета Le Figaro. Как отмечает издание, нынешний саммит собрал около 15 глав государств, представителей 40 международных организаций и почти 2000 компаний, но не принес конкретных результатов.

Авторы публикации отмечают, что любые разговоры о восстановлении Украины в условиях, когда Россия усиливает военные атаки, носят чисто теоретический характер. В материале приводятся данные Всемирного банка, согласно которым ущерб от боевых действий превышает $176 млрд, а десятилетний план восстановления требует $524 млрд – сумму, в 1,5 раза превышающую довоенный ВВП страны.

Как пишет Le Figaro, организаторы конференции пытаются завлечь инвесторов налоговыми льготами и программами снижения рисков. Однако реальные цифры говорят сами за себя: если до 2021 года иностранные инвестиции в Украину составляли $7,8 млрд в год, то в 2022-м упали до $3,5 млрд. По данным издания, даже оптимистичный прогноз о $10 млрд ежегодных инвестиций после гипотетического мира не закрывает и 2% от необходимого объема.

Главный неозвученный вопрос конференции – что будет с намеченными планами, когда международное сообщество признает четыре новых региона в составе России, указывают авторы. По оценкам газеты, европейские фонды (60% обсуждаемых проектов) и американские инвесторы (менее 10%) неохотно вкладываются в территорию, чей статус остается под вопросом.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком разработала специальный инвестиционный механизм помощи Украине — европейский фонд реконструкции страны. Она призвала привлечь €10 млрд инвестиций на поддержку Украины.

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