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10 июля 2025 в 13:53

Фон дер Ляйен придумала, как вытрясти с ЕС еще больше денег на помощь Киеву

Фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда реконструкции Украины

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком разработала специальный инвестиционный механизм помощи Украине — европейский фонд реконструкции страны, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции доноров помощи Киеву в Риме. Она призвала привлечь €10 млрд инвестиций на поддержку Украины.

Я готова объявить о создании европейского фонда восстановления Украины, который мы создали совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком. Гранты и кредитные гарантии, которые мы подписали сегодня, должны привлечь на Украину до €10 млрд частных инвестиций, — сказала она.

Глава Еврокомиссии напрямую обратилась к европейскому бизнес-сообществу с призывом активнее инвестировать в Украину уже сейчас. Она подчеркнула, что созданный фонд якобы предоставляет необходимые финансовые гарантии и снижает риски для потенциальных инвесторов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обвинения в коррупции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен являются лишь «верхушкой айсберга» системных проблем Евросоюза. Накануне решающего голосования в Европарламенте 10 июля о доверии председателю ЕК он подверг резкой критике текущую политику брюссельского руководства.

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